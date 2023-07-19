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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Захарова сообщила, что ФРГ продолжает отказывать в компенсациях жителям блокадного Ленинграда

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Берлин продолжает отказывать в выплатах компенсаций жителям блокадного Ленинграда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам", - написала она в своей статье "Памяти всех жертв Холокоста", опубликованной в "Российской газете".

Захарова напомнила, что "российская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед Германией". Она отмечает, что "в 2021 году Германия решается выплатить компенсации жителям города", однако "компенсация положена, с точки зрения немцев, не всем", а "лишь тем, кто может подтвердить своё еврейское происхождение".

Подобное "ничем не объяснимое разделение по национальному признаку" "унижает сегрегацией жертв Холокоста", утверждает Захарова, подчеркивая при этом, что "Германия одновременно платит ветеранам вермахта и в некоторых случаях даже служившим в карательных подразделениях СС".

"К сожалению, ни один геноцид так человечество ничему не научил. Но что ужаснее всего, сегодня потомки жертв (Холокоста - ИФ) сами становятся адвокатами палачей своих предков", - пишет Захарова.

Так, по ее словам, при поддержке Запада на Украине все очевиднее становятся "проявления ненависти по национальному признаку, сегрегации и ксенофобии". Именно укоренившийся на Западе "национализм, замешанный на идеях превосходства и исключительности", привел к "упорному нежеланию видеть нацистскую сущность киевского режима".

Германия Ленинград Мария Захарова МИД
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