Госдеп США одобрил возможную продажу Германии почти тысячи ракет AMRAAM
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило об одобрении возможной сделки по продаже ФРГ ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух" на сумму около $2,9 млрд.
"Госдепартамент решил одобрить возможную продажу Германии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) и сопутствующего оборудования на сумму около $2,9 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что немецкие власти запросили у США до 969 ракет AMRAAM.