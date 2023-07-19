Российские военные ночью нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово в Кировоградской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.