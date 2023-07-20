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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Минобороны РФ заявило о новых "ударах возмездия" по объектам в Одессе, Николаеве и Ильичевске

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что высокоточным ударом уничтожили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах городов Одесса и Ильичевск Одесской области, а также объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов в районе Николаева.

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"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ", - добавил представитель ведомства.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Николаев Одесса Ильичевск ВСУ Украина
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