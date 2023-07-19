Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Единая электронная виза для въезда в РФ будет запущена с 1 августа 2023 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Электронные визы будут запущены в России с 1 августа 2023 года, их действие распространится в том числе на граждан недружественных стран, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был определен ранее: 52 страны и добавить в него еще три страны - это Вьетнам, Камбоджа и Мьянама, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

Она подчеркнула, что такие визы не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран.

Вице-премьер также отметила, что вопрос электронных виз был проработан с органами федеральной власти, в первую очередь с МИД, МВД и ФСБ.

"Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну. Сохранения для граждан этих стран упрощенного въезда в Россию в туристических целях для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать, прежде всего, интересам нашего государства", - пояснила Голикова.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для поездок в РФ иностранцев из тех государств, которые не включены в список недружественных.

В начале июня 2023 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень погранпунктов, где иностранцы смогут использовать единую электронную визу. "Подписанное распоряжение - часть подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Планируется, что посещать Россию по такой визе можно будет с 1 июля 2023 года", - сообщали в правительстве.

Ранее сообщалось, что срок оформления однократной визы должен составить не более четырех календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России не более 16 суток. Виза будет оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 19 июля

Путин заявил, что РФ вернется в "зерновую сделку" только при выполнении всех условий

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Власти Севастополя признали небольшие задержки с поставкой бензина

Бывший вице-губернатор Петербурга отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи

Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными

К гостайне не допустят должностных лиц с иностранным гражданством или живущих за границей

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });