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Решетников анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Иран и Китай с 1 августа

Решетников анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Иран и Китай с 1 августа
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает на запуск групповых безвизовых поездок в Иран и Китай с 1 августа.

"По поводу въездного туризма мы работаем по нескольким направлениям. Упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают электронные визы. К этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены. И со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, и это даст дополнительный поток", - сказал он на совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным в среду.

"Второй момент - расширяем авиасообщение. Сейчас прямыми рейсами в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Вместе с Минтрансом постоянно работаем над географией в рамках межправкомиссий. Теперь это один из приоритетов нашей внешнеэкономической деятельности", - добавил Решетников.

По его словам, третье направление работы Минэкономразвития с целью возобновления въездного туризма - это обеспечение возможности безналичных платежей для иностранных туристов в России.

Безвизовые путешествия для организованных групп туристов туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и КНР и Россией и Ираном. Поездки возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.

Максим Решетников Иран Китай Минэкономразвития РФ Михаил Мишустин
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