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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Минобороны заявило, что будет считать идущие на Украину суда возможными перевозчиками военных грузов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ предупредило, что с 00:00 по Москве четверга будет считать все суда, следующие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

Это связано с прекращением "зерновой сделки" и сворачиванием гуманитарного коридора в Черном море, сообщили российские военные.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявило Минобороны накануне.

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило российское военное ведомство.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - заявило Минобороны РФ.

14 июля Минобороны РФ заявило, что российские военные фиксируют минную опасность на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. По словам российских военных, из-за действий Украины в настоящее время в Черном море дрейфует "неизвестное количество мин". "Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря", - сообщили в тот день в Минобороны РФ.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истек 17 июля.

Москва 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

Минобороны РФ Украина
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