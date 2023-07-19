Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки", но не смогла этого добиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний, но так и не смогли ничего добиться", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели", - добавил он.

По словам Путина, западные страны "сделали все, чтобы пустить ее (сделку) под откос". "А сегодня, как у нас в народе говорят, "на голубом глазу" практически врут всему миру, говоря о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки", - заявил российский президент.

Он отметил, что Россию винят и "во всех бедствиях населения африканских и ряда других стран".

По мнению президента РФ, западные страны "на зерновой сделке беззастенчиво наживались, полностью извратили смысл договоренностей и суть".

"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. Продлевая, проявляли чудеса выдержки терпения, толерантность. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило", - заявил Путин.

"Постоянно требовали чего-то от России. Сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Откровенная наглость и бесцеремонность", - сказал он.

Путин добавил, что таким образом западные страны "себя только компрометировали" и "подрывали авторитет руководства секретариата ООН".

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекал 17 июля.