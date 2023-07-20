Режим ЧС введен в атакованном беспилотником крымском поселке
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в крымском поселке городского типа Раздольное, атакованном беспилотником, сообщается в телеграм-канале правительства республики в четверг.
Об этом говорится в сообщении со ссылкой на главу администрации района.
Как сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов, в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. Погибла девочка-подросток.