Росстандарт отзывает почти 80 тыс. Lada в РФ из-за отсутствия блока "ЭРА-Глонасс"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт объявил о добровольном отзыве в РФ почти 80 тыс. автомобилей Lada, производителем которых является АО "АвтоВАЗ".

"Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022-2023 годы с VIN-кодами согласно приложению", - сказано в сообщении службы.

Причина отзыва - отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных служб "ЭРА-Глонасс".

На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока, все работы будут бесплатными для владельцев, пообещали в Росстандарте.

Ранее в четверг "АвтоВАЗ" объявил кампанию по дооснащению блоками "ЭРА-Глонасс" 79,5 тыс. автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года. Работы в рамках кампании будут бесплатны для владельцев, также пообещал производитель.

Около 70% автомобилей Lada Vesta NG от "АвтоВАЗа" приходят к дилерам недоукомплектованными, заявил накануне журналистам глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. У поступающих машин, по его словам, не хватает, например, кнопок "Глонасс" и рамок систем мультимедиа.