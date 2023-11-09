Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский автозавод китайского Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", ХММР) отзывает в РФ 55 тысяч локально выпускаемых автомобилей Haval из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключаемого к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023 года.

"На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении Росстандарта.

Представители ХММР письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет агентство.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2023 года китайская Great Wall четырехкратно увеличила продажи на российском рынке, реализовав более 84,5 тыс. автомобилей трех представленных в РФ брендов - пикапов Great Wall, кроссоверов Haval и внедорожников Tank. Основной объем (73,6 тыс. автомобилей) был обеспечен брендом Haval. В том числе было реализовано 36,4 тыс. машин Haval Jolion, включенных в конце прошлого года в периметр действия программ льготного автокредитования и лизинга.