В Тамбовской области госпитализирован гражданин Индии с подозрением на холеру

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия из-за подозрения на заболевание холерой у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Тамбовскую область, он госпитализирован, сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе, в связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии. На базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что ведомством были приняты все меры по недопущению распространения инфекции и осложнения эпидемической ситуации, проводятся противоэпидемические мероприятия.

"Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное", - добавили в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что специалистами приняты меры по выявлению и обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения, назначению средств экстренной профилактики, усилению дезинфекционного режима и ограничительным мероприятиям. При этом признаков инфекционных заболеваний среди контактных лиц не выявлено.