Два гражданина Индии госпитализированы в Тамбовской области с инфекционным заболеванием

Накануне сообщалось о выявлении у гражданина Индии холероподобного возбудителя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области с инфекционным заболеванием, их состояние удовлетворительное, еще около 400 человек, контактировавших с заболевшими, обследованы, признаков заболевания не выявлено, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне Роспотребнадзор по региону сообщил, что проводит противоэпидемические мероприятия из-за выявления острой кишечной инфекции неясной этиологии у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Тамбовскую область. По результатам анализов у него был выявлен холероподобный возбудитель.

"На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один - с клиническими проявлениями инфекции, второй - без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

"За прошедшие сутки обследовано около 400 человек контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях. Усилена дезинфекция сточных вод очистных сооружений, а также усилен контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.