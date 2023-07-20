Под санкции США попал созданный Игорем Юсуфовым фонд "Энергия"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Созданный бывшим министром энергетики России Игорем Юсуфовым фонд "Энергия" попал под блокирующие санкции Минфина США, сообщает OFAC.

Фонд развития энергетического комплекса "Энергия" был учрежден в 2008 году. Как говорится на сайте, он специализируется на инвестировании в реальный сектор экономики России и стран Европы.

Основным инвестиционным фокусом являются предприятия энергетической, нефтегазовой и добывающей отраслей, а также объекты инфраструктуры.

Игорь Юсуфов возглавлял Минэнерго с 16 июня 2001 года по 9 марта 2004 года. Затем он до апреля 2011 года был спецпредставителем президента России по международному энергетическому сотрудничеству и послом МИД по особым поручениям. С 2011 года он занимался инвестициями через фонд "Энергия".