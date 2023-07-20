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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

США ввели санкции против "Сахалинского морского пароходства"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Сахалинское морское пароходство" ("СахМП", SASCO) включено в санкционный список США, сообщил американский Минфин.

В SDN-list также включены 14 связанных с СахМП морских грузовых судов. Речь идет о контейнеровозах, паромах и универсальных сухогрузах.

"Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке, обеспечивает круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань, обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании. ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело) принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство".

Минфин США Сахалин СахМП SASCO
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