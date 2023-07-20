"Росатом" сохраняет планы полностью освободить Мурманскую область от ОЯТ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" сохраняет планы по освобождению территории Мурманской области от накопленного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), сообщил "Интерфаксу" руководитель проектов международной техпомощи "Росатома" Анатолий Григорьев.

"На текущий момент времени есть технология обращения со всеми видами ядерного топлива, которую придумали ученые, чтобы научить ходить в море корабли, подводные лодки. Технологии есть, некоторые технологии активно реализуются, и по ним виден конец", - сказал он в кулуарах международного семинара "Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт".

В частности, решен вопрос с уран-бериллиевым топливом, которое использовалось в реакторах с жидкометаллическими теплоносителями.

"Все реакторы подводных лодок уже разобраны и в этом году будут отправлены на "Маяк" (ФГУП "ПО "Маяк", Челябинская область - ИФ). Остался один реактор, который привезли из Соснового Бора, чтобы разобрать по той технологии, которую сделали на территории Гремихи (бывшая база подводных лодок в Мурманской области, одно из отделений "СевРАО" - ИФ). Его разберут в этом году, на следующий год уже вывезут", - сказал Григорьев.

Он напомнил, что также успешно решается вопрос с вывозом ОЯТ из отделения "СевРАО" в губе Андреева. Ранее на полях семинара Григорьев говорил "Интерфаксу", что вывезено 76% ОЯТ, работы планируется завершить к 2030 году.

"Остается уран-циркониевое топливо, которое находится на "Атомфлоте" в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (...) Стоит 50 контейнеров. Технологии переработки такого топлива тоже есть, но на текущий момент времени это очень доростоящая технология, поэтому, скажем так, не решились возить и перерабатывать это топливо", - пояснил Григорьев.

По его словам, вопрос финансирования остается открытым. При этом руководитель проектов международной техпомощи "Росатома" выразил мнение, что в будущем уран-циркониевое топливо вывезут из Мурманской области.

В июле 2022 года Григорьев сообщал, что для ГК "Росатом" приоритетная задача - сделать Мурманскую область "безъядерной с точки зрения вывоза всего отработавшего ядерного топлива".