Путин посетил центр строительства крупнотоннажных сооружение на Кольском полуострове

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в четверг посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива, сообщает сайт Кремля.

Президент осмотрел цеха предприятия, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ).

Пояснения ему давал председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, главу государства также сопровождали полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Это первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях ОГТ. Он не имеет аналогов в мире, на его базе происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа.

Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода "Арктик СПГ 2" из Мурманска к месту установки у Гыданского полуострова, где расположено Салмановское месторождение - ресурсная база СПГ-завода.

Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта НОВАТЭКа.

Для строительства ОГТ предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств.

ЦСКМС имеет четыре глубоководных причала для приема судов, обеспечивающих строительство объекта. На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 тыс. тонн и с весом единичного модуля до 17 тыс. тонн.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые установливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies (SPB: TOT), китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

В 2022 году резидент ТОР ООО "НОВАТЭК-Мурманск" ввел в эксплуатацию первый в мире, не имеющий аналогов, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), на котором строятся ОГТ и устанавливаются СПГ-модули.

Внутри ОГТ располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в резервуар СПГ свободно помещаются 3 самолета Boeing-737.