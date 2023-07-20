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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Путин обсудит использование уже созданной инфраструктуры производства объектов для сжижения газа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Максимально эффективное использование уже созданной инфраструктуры производства объектов для сжижения природного газа станет темой совещания под руководством президента Владимира Путина в Белокаменке Мурманской области.

В четверг из Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" (завода по производству заводов СПГ) на полуостров Гыдан отправилась первая линия комплекса "Арктик СПГ 2".

"Хочу поздравить компанию "НОВАТЭК" с реализацией своих проектов, важных для энергетики и экономики страны. Проекты по производству СПГ дают комплексный, мультипликативный эффект для развития экономики. Первый проект ("Ямал СПГ" - ИФ) успешно реализован и работает. Есть теперь все основания полагать, что и второй - "Арктик СПГ 2" - тоже будет реализован в срок и с нужным качеством. Очевидно, что это будут влиять и на загрузку Северного морского пути", - сказал Путин.

"Естественно возникает вопрос, как загружать предприятия подобного рода. Как использовать с максимальным эффектом уже вложенные средства, как идти дальше от достигнутых результатов к следующим. Давайте сегодня об этом поговорим и хотел бы передать слово руководителю компании (Леониду Михельсону - ИФ) для того чтобы он изложил свое видение того, что по мнению "НОВАТЭКа" можно и нужно сделать в самое ближайшее время, чтобы вложенные средства были эффективно использованы на благо развития экономики страны", - добавил президент, открывая совещание на ЦСКМС.

Арктик СПГ 2 НОВАТЭК Мурманская область Гыдан Владимир Путин Леонид Михельсон
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