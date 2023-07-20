Первая линия завода "Арктик СПГ 2" отправилась из Мурманска к месту установки на Гыдан

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первая линия завода "Арктик СПГ 2" отправилась из Мурманска к Гыданскому полуострову, где расположено Салмановское месторождение - ресурсная база предприятия.

Церемония отправки прошла в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива с участием президента Владимира Путина. Он повернул символический рубильник, который дал гудок - сигнал к началу операций по выводу линии из дока. Чтобы покинуть завод линии потребуется около суток, пояснил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, весь путь до Гыдана займет около трех недель.

Это первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Он не имеет аналогов в мире. На предприятии происходит локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа.

Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта "НОВАТЭКа".

Для строительства ОГТ предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств.

ЦСКМС имеет четыре глубоководных причала для приема судов, обеспечивающих строительство объекта. На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 тыс. тонн и с весом единичного модуля до 17 тыс. тонн.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые установливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

В 2022 году резидент ТОР ООО "НОВАТЭК-Мурманск" ввело в эксплуатацию первый в мире, не имеющий аналогов, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), на котором строятся ОГТ и устанавливаются СПГ-модули.

Внутри ОГТ располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в каждый из них свободно помещаются три самолета Boeing-737.