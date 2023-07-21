Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Путин объяснил, что благоустройство городов в на Севере связано с решением вопросов обороны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вопросы создания комфортных жилищных условий в городах арктической зоны решаются недостаточными темпами, хотя регион имеет стратегическое значение для страны с точки зрения обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году на совещании по развитию Арктики мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов, где дислоцированы наши воинские формирования. Задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Он обратил внимание на то, что "благоустройство городов в суровых условиях севера связано с решением вопросов оборонного характера". "Не буду вдаваться в детали, но здесь, на этих направлениях, у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут здесь, должны жить в человеческих условиях. Эти вопросы имеют принципиальное значение", - подчеркнул президент.

Он призвал подойти к решению этих вопросов самым серьезным образом. Президент признал, что изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших поселках и ЗАТО "эта проблема еще острее".

"Благодаря принятым решениям за последние три года, конечно, кое-что удалось сделать(...) И, тем не менее, темпы работ в части социального развития явно недостаточны, они должны быть более масштабными и системными", - сказал Путин, добавив, что "задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности, и поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре".

Президент добавил, что планировал побывать в ЗАТО Североморск, но по погодным условиям этого не удалось сделать.

Владимир Путин Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные заявляют о более чем 20 нарушениях со стороны "коалиции" США в небе Сирии

Что произошло за день: четверг, 20 июля

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Путин прилетел в Мурманск

Под санкции США попали 18 россиян, более 90 организаций и 14 судов

Канада ввела санкции против "большой четверки" российских сотовых операторов

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

США ввели санкции против Кудрина

США ввели санкции против Кудрина

Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });