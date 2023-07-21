Путин объяснил, что благоустройство городов в на Севере связано с решением вопросов обороны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вопросы создания комфортных жилищных условий в городах арктической зоны решаются недостаточными темпами, хотя регион имеет стратегическое значение для страны с точки зрения обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году на совещании по развитию Арктики мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов, где дислоцированы наши воинские формирования. Задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Он обратил внимание на то, что "благоустройство городов в суровых условиях севера связано с решением вопросов оборонного характера". "Не буду вдаваться в детали, но здесь, на этих направлениях, у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут здесь, должны жить в человеческих условиях. Эти вопросы имеют принципиальное значение", - подчеркнул президент.

Он призвал подойти к решению этих вопросов самым серьезным образом. Президент признал, что изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших поселках и ЗАТО "эта проблема еще острее".

"Благодаря принятым решениям за последние три года, конечно, кое-что удалось сделать(...) И, тем не менее, темпы работ в части социального развития явно недостаточны, они должны быть более масштабными и системными", - сказал Путин, добавив, что "задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности, и поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре".

Президент добавил, что планировал побывать в ЗАТО Североморск, но по погодным условиям этого не удалось сделать.