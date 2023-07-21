Путин поддержал льготную ипотеку под 2% для проживающих в арктической зоне граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%, с действием такой программы до 2030 года.

"Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль - 73 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия, используя эту ипотеку", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

В этой связи Путин отметил: "Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года".