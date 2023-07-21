Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Путин поддержал льготную ипотеку под 2% для проживающих в арктической зоне граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%, с действием такой программы до 2030 года.

"Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль - 73 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия, используя эту ипотеку", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

В этой связи Путин отметил: "Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года".

Владимир Путин Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные заявляют о более чем 20 нарушениях со стороны "коалиции" США в небе Сирии

Российские военные заявляют о более чем 20 нарушениях со стороны "коалиции" США в небе Сирии

Что произошло за день: четверг, 20 июля

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Путин прилетел в Мурманск

Под санкции США попали 18 россиян, более 90 организаций и 14 судов

Канада ввела санкции против "большой четверки" российских сотовых операторов

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

США ввели санкции против Кудрина

США ввели санкции против Кудрина

Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });