Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" обжалуют приговор экс-сотрудникам МЧС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Потерпевшие по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" подали апелляционные жалобы на приговор экс-главе ГУ МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву, сообщили "Интерфаксу" в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"В Центральный районный суд города Кемерово поступили апелляционные жалобы потерпевших на приговор суда от 27 июня 2023 года в отношении Мамонтова и Терентьева, в которых высказано мнение о чрезмерно мягком назначенном наказании, а также необоснованном занижении исковых требований о компенсации морального вреда", - сказал собеседник агентства.

В пресс-центре уточнили, что право на обжалование также реализовано защитниками подсудимых - они просят отменить приговор суда и оправдать подзащитных.

Между тем, сами подсудимые до настоящего момента правом на обжалование не воспользовались.

Как сообщалось, 27 июня Центральный районный суд Кемерово назначил Мамонтову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Терентьев приговорен к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Мамонтова обвиняли по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения).

Терентьеву инкриминировали ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

По данным пресс-службы СКР, Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в положенный для этого период. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его ликвидировать неисправной системой тушения.

Кроме того, по версии следствия, Мамонтов совершил хищение на сумму более 1,8 млн рублей, связанное с фиктивным трудоустройством работников в отряд МЧС.