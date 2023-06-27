Экс-глава кузбасского ГУ МЧС получил 10,5 года заключения по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Александр Мамонтов в Центральном районном суде в Кемерово. 2018 год. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова признал виновным бывшего главу ГУ МЧС Кузбасса Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" и присвоении средств, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Мамонтова виновным (...) назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев, штрафу в размере 900 тыс. рублей", - сказала судья Инна Михайленко.

Кроме того, суд лишил его на 2 года права занимать должности на госслужбе, в госорганах и учреждениях.

Мамонтова обвиняли по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения).

Второго фигуранта, бывшего главного пожарного инспектора Кемерово Григория Терентьева, суд признал виновным в халатности и мошенничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 120 тыс. рублей, а также лишил его на 2 года права занимать должности на госслужбе.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, экс-глава кузбасского главка МЧС и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в положенный для этого период. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его ликвидировать неисправной системой тушения.

Кроме того, по версии следствия, Мамонтов совершил хищение на сумму более 1,8 млн рублей, связанное с фиктивным трудоустройством работников в отряд МЧС.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.