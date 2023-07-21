Принят закон о понижающем коэффициенте по НДПИ при подземной добыче желруды

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о понижающем коэффициенте по НДПИ при подземной добыче кондиционных руд черных металлов, предлагается увеличить его с 0,1 до 0,25 на участках, где на отработку подземным способом приходится более 90% балансовых запасов.

Льгота будет действовать с 1 января 2024 года до 2034 года. Соответствующие поправки правительство внесло ко второму чтению законопроекта № 369931-8 об изменениях в налоговой политике.

При добыче на участках, не соответствующих такому критерию подземной добычи, коэффициент будет равен 1, следует из поправок.

Кроме того, коэффициент будет равен 1 в том случае, если разница между суммой налога с применением коэффициента 1 и налога при коэффициенте 0,25 будет превышать совокупный объем капитальных вложений компании за предшествующий налоговый год. Это сможет простимулировать инвестиции в подземную добычу, говорилось ранее в пояснительных материалах.

Средняя себестоимость одной тонны руды, добытой подземным способом, в 2021 году составила 1044 рублей, а открытым - 245 рублей, говорилось в пояснении. В 2022 году скорректированная себестоимость (без учета амортизации, процентных и внереализационных расходов) производства железорудного концентрата (ЖРК) на подземных рудниках оценивалась приблизительно в 5 тыс. руб. за тонну, что превышает текущие цены на ЖРК на внутреннем рынке (базис поставки завод-изготовитель) на уровне 4,6 тыс. руб./тонна.

"В результате операционная прибыль металлургических предприятий, сырьевая база которых обеспечивается подземной добычей кондиционных руд черных металлов, находится в зоне отрицательных значений", - говорилось в обосновании к внесенным поправкам.

Весной замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял журналистам, что на данный момент применяется понижающий коэффициент для подземной добычи железных руд 0,1. Он действует до следующего года. Тогда же Сазанов говорил, что в подготовленном законопроекте будет требование о необходимости реинвестирования денег, которые будут сэкономлены за счет применения льготы, в основные средства, в капитальные вложения для разработки месторождений подземных руд.

Действие с 2024 года пониженного НДПИ на подземную добычу железной руды приведет к возникновению выпадающих доходов бюджета в объеме около 3,5 млрд рублей в период 2024-2034 годов, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. При этом за счет увеличения добычи таким способом дополнительный объем поступлений доходов в бюджет превысит потери и составит 0,8 млрд в год. Кроме того, принятие закона позволит обеспечить реализацию инвестиционных проектов на сумму более 113 млрд рублей за 10-летний период.

Повышенный НДПИ на железную руду заработал с начала прошлого года: ставка для желруды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines). На данный момент при подземной добыче работает пониженный коэффициент, который установлен в размере 0,1 и применяется в отношении участка недр, добычу желруды на котором предполагается завершить не позднее 1 января 2024 года.

Один из отраслевых источников пояснял ранее "Интерфаксу", что, несмотря на то, что льгота по НДПИ при подземной добыче желруды действует с 2013 года, фактически компаниям было сложно ей воспользоваться "в связи с невыполнением жесткого условия по разработке и рекультивации рудника до конца 2023 года".

Железную руду подземным способом добывают "Северсталь" и "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ).