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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Дума повысила в 2 раза размер капитала удостоверяющих центров для получения аккредитации

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который повышает с 1 до 2 млрд рублей порог минимального размера собственных средств для аккредитации Минцифры удостоверяющих центров (УЦ) по выдаче электронной подписи.

Об этом говорится в поправках к законопроекту № 216859-8.

Согласно действующему законодательству, чтобы получить аккредитацию УЦ должен иметь минимум 1 млрд рублей. собственных средств (капитала). Если центр имеет один либо несколько филиалов или представительств не менее чем в трех четвертях регионов - минимальный размер капитала 500 млн рублей.

Одобренный Госдумой закон повышает минимальный размер капитала до 2 млрд рублей. При этом, вводятся три исключения. Размер собственных средств может составлять не менее чем 1 млрд рублей в случае, если УЦ имеет филиалы не менее чем в трех четвертях регионов и если УЦ выдает сертификаты в со сроком действия не менее двенадцати лет.

Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

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