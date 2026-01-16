Поиск

Дума увеличит срок давности за нарушения удостоверяющих центров в сфере электронной подписи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1120721-8, который предлагает ужесточить контроль за аккредитованными удостоверяющими центрами (УЦ) в сфере электронной подписи: срок давности привлечения к административной ответственности за их нарушения планируется увеличить с 2-3 месяцев до одного года.

Поправки вносятся в часть 1 статьи 4.5 КоАП, где сейчас для большинства правонарушений установлен общий срок давности - 60 календарных дней и 90 дней, если дело рассматривает судья. Законопроект добавляет нарушения по статье 13.33 КоАП в перечень исключений с годичным сроком.

Речь идет, в частности, о нарушении порядка выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей), выдача квалифицированного сертификата, содержащего заведомо недостоверную информацию о его владельце (штраф от 20 тысяч до 250 тысяч рублей), отсутствие круглосуточного бесплатного доступа к реестру выданных сертификатов (штраф 30-50 тысяч рублей), если сертификат оформлен с нарушением требований к его содержанию (штраф 50-150 тысяч рублей).

В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение срока даст регуляторам больше времени на осуществление проверок, позволит полноценно провести все процессуальные действия по выявлению и расследованию нарушений, а также будет способствовать большей стабильности правопорядка в цифровой среде.

Аккредитованные удостоверяющие центры - это специальные организации, которые имеют государственное разрешение на выдачу квалифицированных электронных подписей (КЭП). Данные подписи обладают полной юридической силой и приравнены к собственноручной. Коммерческие удостоверяющие центры должны пройти аккредитацию Минцифры. Помимо частных УЦ, работают три государственных: удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы для регистрации юрлиц и ИП, удостоверяющий центр Федерального казначейства - для работы с бюджетными средствами и казначейским обслуживанием, удостоверяющий центр ЦБ.

УЦ обеспечивают функционирование ключевых элементов цифровой экономики: электронного документооборота, подачи отчетности в налоговые органы, участия в государственных и корпоративных закупках, получения госуслуг в электронном виде, работы на электронных торговых площадках, в системах маркировки товаров.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Минцифры Госдума УЦ Федеральное казначейство ФНС Банк России
