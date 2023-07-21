Госдума приняла закон о введении "коротких" полисов ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о краткосрочных полисах ОСАГО, срок действия которых составляет от одного дня до трех месяцев.

Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования.

Поправки в закон об ОСАГО о "коротких" полисах "автогражданки" (№143281-8) инициированы группой депутатов Госдумы и сенаторов.

Комментируя агентству принятие новых поправок, глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что это "поможет повысить доступность полисов ОСАГО для автолюбителей, которые время от времени используют личный автомобиль (в том числе в качестве такси)".

Как отмечается в сообщении Банка России в связи с принятием закона, краткосрочные полисы ОСАГО будут востребованы автомобилистами, которые используют машину в ограниченный период времени. Нововведение повысит защищенность добросовестных участников дорожного движения, пострадавших в ДТП.

Сейчас по закону договор ОСАГО заключается на один год, внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года.

При этом есть два исключения - при оформлении полиса в связи с покупкой автомобиля для проезда к месту его регистрации (срок страхования не может превышать 20 дней) или при временном использовании на территории РФ машины, которая зарегистрирована в иностранном государстве.

"У краткосрочных полисов ОСАГО, как сейчас у электронных, срок начала действия страховой защиты будет отложенным - не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком", - сообщает регулятор. Это нужно для исключения случаев мошенничества с оформлением полиса обязательной "автогражданки" сразу после ДТП.

При расчете стоимости краткосрочного полиса, согласно принятому закону, будет применяться понижающий коэффициент. "Его значение страховщики определят самостоятельно", - говорится в сообщении ЦБ.

Оформить краткосрочный полис ОСАГО сможет любой гражданин, однако повышенным спросом такие полисы могут пользоваться у таксистов, полагают в РСА. Поправки о введении краткосрочных полисов ОСАГО появились в значительной степени по инициативе этой категории пассажирских перевозчиков.

"Стоимость однодневного полиса ОСАГО будет заметно выше, чем 1/365 стоимости годового полиса, а месячный полис будет дороже, чем 1/12 от годового ОСАГО. Тем не менее, например, таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка и будет выгодно тем, кто работает в качестве такси время от времени. Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО", - привел пояснения РСА со ссылкой на Уфимцева.