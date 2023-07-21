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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Клишас высказался против законопроекта о лишении гражданства, полученного по рождению

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инициативу коллег, которые внесли в Госдуму законопроект о возможности лишения гражданства РФ, полученного по праву рождения.

В РоссииВ Думу внесен проект о возможности лишения гражданства РФ, полученного по праву рожденияВ Думу внесен проект о возможности лишения гражданства РФ, полученного по праву рожденияЧитать подробнее

"Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

При этом сенатор привел цитаты из 6 статьи Конституции РФ, которая в частности гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Основной закон также предусматривает, что гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.

Ранее в пятницу сообщалось, что сенаторы Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Ольга Бас и Сергей Колбин внесли в Госдуму проект закона, предполагающий возможность лишения гражданства РФ тех, кто приобрел его по праву рождения, но при этом дезертировал, либо дискредитировал ВС РФ, либо призывал к экстремизму.

Андрей Клишас Совет Федерации Госдума
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