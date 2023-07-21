В Думу внесен проект о возможности лишения гражданства РФ, полученного по праву рождения

Гражданства предлагается лишать тех, кто дезертировал или дискредитировал армию

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы внесли в Госдуму проект закона, предполагающий возможность лишения гражданства РФ тех, кто приобрел его по праву рождения, но при этом дезертировал, либо дискредитировал ВС РФ, либо призывал к экстремизму.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенной в базе данных Госдумы, отмечается, что ранее был принят закон, предусматривающий лишение гражданства РФ для совершивших преступления (а также приготовление к преступлению или покушение на преступление); или действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ.

"Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, за призывы к экстремизму. Указанные случаи прекращения гражданства не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ, и распространяются, в том числе на лиц, которые признаны гражданами РФ на основании федерального конституционного закона", - отмечается в записке.

Новым же проектом федерального закона "предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства, в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ".

Законопроект под номером 407652-8 внесен сенатором Сергеем Цековым, Екатериной Алтабаевой, Ольгой Бас, Сергеем Колбиным.