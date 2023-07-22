В Совфеде высказались против сохранения нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главы двух комитетов Совета Федерации не поддержали решение депутатов оставить в качестве нижней планки призывного возраста 18 лет. Сенаторы настаивают на ее повышении до 21 года.

"Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило - 21 год и 30 лет - возраст призыва на срочную службу", - написал в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал поправку, одобренную профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроекта об изменении границ призывного возраста. В первом чтении законопроект предполагал переход от действующих сегодня пределов 18-27 лет к возрастным границам от 21 до 30 лет. Поддержанная депутатами поправка к документу предусматривает сохранение нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет.

"По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет", - говорится в сообщении в телеграм-канале Бондарева.

При этом, полагает сенатор, нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию, например, по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но "только в том случае, если призывая комиссия сочтет его пригодным к службе". Поступление на службу с 18 лет "должно быть скорее исключением из правил", а не повсеместно практикой, отметил Бондарев.

"А вообще призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", - резюмировал он.

Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 лет.

"Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - сказал депутат журналистам в пятницу.

Он отметил, что вступление в силу данных поправок к законопроекту о призывном возрасте предлагается с 1 января 2024 года.

"На осенний призыв эти правила не распространяются. Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать", - уточнил Картаполов.