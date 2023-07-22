Что случилось этой ночью: суббота, 22 июля

Запуск северокорейских крылатых ракет, расширение реестра иноагентов, сенаторы выступили против сохранения нижней границы призывного возраста

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Во вторник сообщалось о запуске двух северокорейских баллистических ракет в том же направлении.

- Минюст РФ признал иноагентами бывшего депутата Госдумы Константина Борового, журналиста Михаила Козырева, интернет-издание "7х7 - Горизонтальная Россия".

- Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказался против сохранения нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет. Коллегу поддержал председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин, запланированный на конец июля. Одной из причин такого решения стало длительное отсутствие на публике главы МИД Китая Цинь Гана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

- Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу стать членом его кабинета. Это несильно изменит роль Бернса, который и дальше продолжит руководить спецслужбой, отмечает The Washington Post.

- Аргентинский нападающий Лионель Месси забил победный мяч в дебютном матче за американский клуб "Интер Майами".