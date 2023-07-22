Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус и "КамАЗ" столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает МВД по КБР в субботу.

По данным полиции, ДТП произошло около 8:00 на 472 км ФАД Р-217 в Урванском районе КБР. Рейсовый автобус Volvo следовал по маршруту Махачкала - Ростов-на-Дону.

В результате аварии погибших нет.

Движение на участке автодороги "Кавказ" перекрыто. Организован объезд.