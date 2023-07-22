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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Число пострадавших в аварии с автобусом в КБР увеличилось до 15 человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика "КамАЗ" в Кабардино-Балкарии доставлены в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, сообщает региональный Минздрав в субботу.

В настоящее время в РКБ находятся 15 пострадавших в аварии. Состояние пациентов оценивают медики, говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на личном контроле главы республики Казбека Кокова.

ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля-манипулятора "КамАЗ" произошло на 472 км ФАД Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии около 8:00 в субботу.

Рейсовый автобус Volvo следовал по маршруту Махачкала - Ростов-на-Дону. Ранее МВД по КБР сообщило, что в результате ДТП пострадали 12 человек, погибших нет.

Движение на участке автодороги "Кавказ" перекрыто. Организован объезд.

Кабардино-Балкария КБР
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