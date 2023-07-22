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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Шесть районов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать населенных пунктов в шести районах Белгородской области подверглись ударам ВСУ за минувшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

По его информации, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета - зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром - два минометных снаряда, по поселку Ленинский - пять артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

По данным Гладкова, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка - зафиксировано три прилета. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, ограждения и хозпостройки. Также повреждения получили три автомобиля. По селу Вязовое выпущено семь артиллерийских снарядов, из них четыре пришлись на окраину села. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены один автомобиль и ограждение в одном частном домовладении. Также из артиллерии обстреляли окраину села Графовка - зафиксировано 10 прилетов. Обошлось без пострадавших. Повреждена линия электропередачи. К данному моменту ЛЭП восстановлена.

В Валуйском городском округе, сообщил губернатор, по селу Новопетровка был выпущен один минометный снаряд. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка - зафиксировано шесть и 12 прилетов соответственно. В Грайворонском городском округе по окраине села Смородино выпущено три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз - четыре. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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