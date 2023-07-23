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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Шесть муниципалитетов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка - зафиксировано 3 и 10 прилетов соответственно", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировано шесть "прилетов".

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - семь.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье - зафиксировано два "прилета". Также противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. По окраине села Репяховка выпущено четыре минометных снаряда, по территории между селами Репяховка и Графовка - пять минометных снарядов. Также на окраине Репяховки с БПЛА сброшено одно неустановленное взрывное устройство, сообщил губернатор.

В Шебекинском городском округе в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино - восемь.

Гладков отметил, что ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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