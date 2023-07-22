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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава "ИКС Холдинга" Черепенников умер в возрасте 40 лет

Глава "ИКС Холдинга" Черепенников умер в возрасте 40 лет
Антон Черепенников
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников скончался в возрасте 40 лет, сообщила компания.

Черепенников ушел из жизни в субботу; предварительная причина смерти - остановка сердца.

Антон Черепенников является основателем и владельцем "ИКС Холдинга". На сегодняшний день многопрофильный IT-холдинг объединяет группы компаний YADRO, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440".

Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.

В 2020 году холдинг вошел в состав ООО "Юэсэм телеком" Алишера Усманова, но в 2022 году Черепенников выкупил компанию и ряд ее активов и вышел из состава акционеров ООО.

По данным газеты "Ведомости", "ИКС Холдинг" рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже в 2024 году, а также выхода на IPO.

Также Черепенников является сооснователем киберспортивного холдинга ESforce.

Антон Черепенников ИКС Холдинг
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