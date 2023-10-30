Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором многопрофильного IT-холдинга "ИКС Холдинг" назначен Алексей Белов, работающий в группе с момента ее основания в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Назначение Белова произошло в связи со смертью основателя и руководителя холдинга Антона Черепенникова летом этого года. В июле Черепенников скоропостижно скончался в возрасте 40 лет, предварительной причиной смерти была названа остановка сердца.

С января 2022 года Белов занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата гендиректора. В новой должности он сосредоточится на организации корпуправления "ИКС Холдинга", который продолжит заложенную Черепенниковым модель развития, "на базе принципов продуктовой и технологической синергии компаний группы при сохранении операционной самостоятельности", сказали в компании. Также в сферу ответственности Белова входит развитие всех стратегических проектов группы "ИКС Холдинга".

"Управляющие партнеры и директора ключевых бизнес-направлений "ИКС Холдинга" продолжат совместную работу над реализацией и развитием долгосрочной стратегии группы в рамках нового единого управляющего совета холдинга", - также отметили в компании.

"ИКС Холдинг" объединяет группы компаний YADRO, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и др.

В "ИКС Холдинге" пояснили, что Белов избран гендиректором через доверительного управляющего - Алексея Шелобкова. Доверительный управляющий назначается нотариусом в случае смерти единственного акционера и директора компании.

Шелобков - партнер Черепенникова по компаниям группы "ИКС Холдинг" с 2019 года. Его выбор в качестве доверительного управляющего обусловлен желанием наследников, чтобы холдинг продолжил развиваться и компанией управлял менеджмент.