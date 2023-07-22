Оформить компенсацию пострадавшим на производстве работникам можно будет через "Госуслуги"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ ускорит и упростит получение компенсаций, связанных с реабилитацией пострадавших на производстве работников, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

"Подписано распоряжение, которое упростит и ускорит оформление компенсации дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией для работников, пострадавших на производстве. Это можно будет сделать через специальную интерактивную форму на портале госуслуг", - отмечается в сообщении.

Так, согласно данным на сайте кабмина, цифровой сервис позволит заявителям загружать электронные копии документов, подтверждающих расходы на реабилитацию, если человек оплачивал их сам.

"Уполномоченные сотрудники Социального фонда будут проверять достоверность сведений, при необходимости запрашивать дополнительные документы через уведомления в личном кабинете и в течение 5 дней (сейчас на это уходит до 10 дней) принимать решение о выплате. Еще 5 дней будет отводиться непосредственно на перечисление средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если речь идет о компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, деньги должны быть переведены в течение 10 дней (сейчас предельный срок составляет один месяц).

"Новый сервис должен появиться на портале госуслуг в течение шести месяцев, - сообщили в кабмине. - При этом у граждан останется возможность при желании обращаться за предоставлением компенсации лично в Социальный фонд".