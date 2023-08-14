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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число верифицированных пользователей "Госуслуг" достигло 103 миллионов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Почти 70% или 103 млн россиян имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг; каждый месяц на "Госуслуги" заходят в среднем 48 млн раз, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его данным, с января по июль 2023 года граждане подали через сервис 336 млн заявлений, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

"По поручению президента Владимира Путина в электронный вид были переведены все массовые социально значимые услуги, включая назначение пенсии, выдачу загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие. В 2023 году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате - запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки", - сказал Чернышенко.

"Если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 млн обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 млн", - отметил вице-премьер.

Возможность очного обращения за госуслугами для граждан по-прежнему сохраняется.

Дмитрий Чернышенко Госуслуги
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