Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Путин заявил об основаниях ожидать хороших показателей роста экономики РФ и Белоруссии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Состояние российской и белорусской экономик позволяют ожидать, что в 2023 году обе страны продемонстрируют хороший рост, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста", - сказал он в начале встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье.

В частности, Путин отметил, что в Белоруссии ожидается рост экономики на 3,7%, а в России - более 2%.

"Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали", - сказал он.

Президент РФ отметил позитивную динамику в двусторонних экономических отношениях России и Белоруссии.

"У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям, растет товарооборот, (...) по нашим данным, если в долларовом эквиваленте говорить, то 43,7 (млрд), по белорусской статистике почти 45 млрд долларов, так что это очень хороший показатель. АЭС выработала уже, по-моему, 18 МВт, второй блок будет запущен в этом году", - сказал Путин.

Он отметил, что развитие экономических отношений двух стран "как минимум, удовлетворительное".

Владимир Путин Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Официальная часть встречи Лукашенко и Путина завершилась

Военная операция на Украине

Путин и Лукашенко заявили о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки

Путин и Лукашенко заявили о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Что произошло за день: суббота, 22 июля

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Ликвидированный в Подмосковье мужчина имел при себе автоматическое оружие и гранаты

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Ликвидирован мужчина, открывший огонь по полицейским в Подмосковье

Хинштейн сообщил, что в полицейских в Подмосковье стрелял приезжий из Красноярска

Минобороны РФ сообщило о гибели корреспондента "РИА Новости" в Запорожской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });