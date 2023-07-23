Путин заявил об основаниях ожидать хороших показателей роста экономики РФ и Белоруссии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Состояние российской и белорусской экономик позволяют ожидать, что в 2023 году обе страны продемонстрируют хороший рост, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста", - сказал он в начале встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье.

В частности, Путин отметил, что в Белоруссии ожидается рост экономики на 3,7%, а в России - более 2%.

"Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали", - сказал он.

Президент РФ отметил позитивную динамику в двусторонних экономических отношениях России и Белоруссии.

"У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям, растет товарооборот, (...) по нашим данным, если в долларовом эквиваленте говорить, то 43,7 (млрд), по белорусской статистике почти 45 млрд долларов, так что это очень хороший показатель. АЭС выработала уже, по-моему, 18 МВт, второй блок будет запущен в этом году", - сказал Путин.

Он отметил, что развитие экономических отношений двух стран "как минимум, удовлетворительное".