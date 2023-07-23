Лукашенко поблагодарил Путина за заявление о гарантиях безопасности для Белоруссии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за заявление о гарантиях безопасности для Белоруссии.

"Просто хочу вам сказать спасибо. Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно. Не дай бог агрессия против Беларуси - это как против России. Мы это учитываем в строительстве наших вооруженных сил", - заявил Лукашенко в воскресенье во время встречи с Путиным, его цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, 21 июля на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин заявил, что посягательство на Белоруссию будет рассматриваться как агрессия против России.