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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Аксенов сообщил о перехвате 11 дронов в небе над Крымом и попадании в склад боеприпасов

Аксенов сообщил о перехвате 11 дронов в небе над Крымом и попадании в склад боеприпасов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в понедельник 11 беспилотников над Крымом, есть попадание в склад боеприпасов на севере полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, обломками беспилотника поврежден частный дом в Кировском районе. На местах работают профильные службы.

Как уточнил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале, организован оперативный штаб, на месте работает вице-премьер Игорь Михайличенко.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Крым Сергей Аксенов Олег Крючков
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