Движение автомобилей по Крымскому мосту утром прерывалось

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник ненадолго перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В 7:04 по московскому времени телеграм-канал, информирующий о ситуации с движением на мосту и на подъездах к нему, сообщил, что движение остановлено. Причина указана не была. В 7:48 там появилось сообщение о том, что движение автотранспорта по мосту возобновилось. Таким образом, перекрытие продлилось чуть больше 40 минут.

В субботу, 22 июля, движение по мосту перекрывалось дважды, в воскресенье, 23 июля, - один, также его останавливали в ночь на понедельник.