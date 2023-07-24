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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсолютной неправдой заявления Киева о том, что российские военные разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе.

"Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более по храмам, церквям и другим подобным объектам".

По словам Пескова, "там речь идет об (украинских - ИФ) антиракетах", которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм.

Дмитрий Песков Одесса Спасо-Преображенский собор
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