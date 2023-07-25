Глава Бурятии заявил, что нехватка кадров в регионе уже сказывается на экономике

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Республике Бурятия наблюдается дефицит врачей, учителей, а также рабочих кадров, хотя средняя зарплата растет с опережением инфляции, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"По рынку труда у нас, как и во всей стране, сегодня рекордно низкий уровень по безработице. Регистрируемая безработица - 0,9. И у нас сейчас реальная нехватка рабочих групп. Это сказывается уже на экономике. У нас в агентстве занятости 16,5 тыс. вакансий и 2,5 тыс. заявителей сегодня... Не хватает врачей, учителей, не хватает строителей, не хватает слесарей, у нас не хватает продавцов и водителей", - сказал Цыденов.

При этом он отметил, что средняя зарплата в регионе растет с опережением инфляции и составляет сейчас 56 тыс. рублей.

Цыденов также сообщил, что в этом году Бурятия выйдет на первое место в России по добыче урана.

Он добавил, что в Бурятии сейчас идет работа по формированию плана мероприятий по реализации мастер-планов, а валовый региональный продукт растет ежегодно.

Цыденов доложил, что в республике построено и введено 27 новых школ и 13 еще строятся, также построено 27 детских садов и 17 строятся. Он попросил о возможности господдержки в вопросе ремонта школы в Баянголе, которая является ключевой в районе и находится в аварийном состоянии, в размере 450 млн рублей.

Мишустин пообещал дать поручение Минфину РФ рассмотреть возможность выделения средств на ремонт Баянгольской школы Баргузинского района Бурятии.

Премьер отметил, что ему понравилась организация производства на авиационном заводе в Улан-Удэ: "Светлые цеха и в общем-то достаточно серьезная цифровизация производства". "Ну и не может не радовать, что это в первую очередь бюджетообразующее предприятие для города, и, конечно их, скажем так, финансовое стабильное состояние, нормальная заработная плата и отчисления налоговые, они служат социально-экономическому развитию города, да и края в целом", - сказал Мишустин.