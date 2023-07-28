В Минтруде не ждут роста безработицы в РФ в ближайшие 1,5 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Безработица в РФ, как минимум в ближайшие полтора года будет сохраняться на низких отметках, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Ситуация на рынке труда на сегодня максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находится на низких отметках. Ее тенденции к росту не предвидится. Может быть даже незначительное снижение", - сказал Котяков журналистам в пятницу.

Однако, по его словам, безработица бесконечно снижаться не может. "В любом случае есть категория граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством. Безусловно мы помогаем им", - пояснил Котяков.

Он напомнил, что сейчас Россия находится на отметке исторического минимума по безработице. По его словам, РФ является лидером по этому показателю "даже среди европейских стран".

Он подчеркнул, что показатель безработицы Минтрудом считается приемлемым и его стабильность в горизонте средней перспективы сохранится.

17 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила на совещании президента России с министрами, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в стране продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

По данным Росстата, безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года.