Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о правилах проведения капитального ремонта в многоквартирных домах - объектах культурного наследия. Об этом сообщает сайт правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Порядок выполнения капитального ремонта домов-памятников долгое время не удавалось урегулировать. Теперь выработан гибкий и эффективный механизм. Капремонт будет проводиться без риска причинения вреда объекту культурного наследия, а жители смогут существенно улучшить свои жилищные условия. Отмечу, что в настоящее время в таких домах проживает более 1 млн граждан", - отметил вице-премьер.

Закон предусматривает два подхода к капитальному ремонту. Работы, затрагивающие части здания, обладающие культурной и исторической ценностью, например фасады и интерьер, будут выполняться с учетом сохранения таких объектов, с проведением историко-культурной экспертизы.

Иные виды работ, например замена водопроводных сетей или лифтов, ремонт кровли, будут выполняться без дополнительных ограничений, с уведомлением органов охраны культурного наследия.

Также решен вопрос о проведении капитального ремонта домов, расположенных рядом с памятниками, но ими не являющимися. Такие работы будут выполняться по общим правилам жилищного законодательства, тогда как ранее они не допускались.

24 июля принятие этого закона Госдумой прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти столицы уже готовят соответствующий документ.

По словам мэра, по новому закону при капремонте домов, имеющих элементы со статусом памятника архитектуры, не нужно будет проводить полную экспертизу, исключением станет экспертиза для реставрации самого объекта охраны.

По его словам, власти Москвы выступают за сохранение памятников архитектуры, но так, чтобы это не "доходило до абсурда". Он уточнил, что в любом таком доме есть объекты охраны, а есть все остальное и "объектом охраны в доме бывает лестница или конек красивый, а не весь дом, и для того, чтобы ремонтировать в этом доме не надо делать какую-то сложную экспертизу".