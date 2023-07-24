Собянин призвал не доходить до абсурда в охране памятников архитектуры

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве в домах, имеющих элементы со статусом памятника архитектуры, скоро не нужно будет проводить экспертизу при капремонте, исключением станет реставрация самого объекта охраны, соответствующий документ готовится, сообщил мэр города Сергей Собянин и призвал не доходить до абсурда в охране памятников.

Он сказал это на встрече с жителями Центрального административного округа столицы, фрагменты видеозаписи встречи опубликованы в блоге мэра. Участник встречи пожаловался на дороговизну капремонта дома, который признан памятником.

"Недавно был принят федеральный закон, по которому сейчас принимаем соответствующий документ, по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов. Пожалуйста, делайте в обычном режиме, за исключением самого объекта охраны в этом доме", - сказал Собянин.

По его словам, власти Москвы выступают за сохранение памятников архитектуры, но так, чтобы это не "доходило до абсурда".

Он уточнил, что в любом таком доме есть объекты охраны, а есть все остальное и "объектом охраны в доме бывает лестница или конек красивый, а не весь дом, и для того, чтобы ремонтировать в этом доме не надо делать какую-то сложную экспертизу".