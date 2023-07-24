Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Собянин призвал не доходить до абсурда в охране памятников архитектуры

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве в домах, имеющих элементы со статусом памятника архитектуры, скоро не нужно будет проводить экспертизу при капремонте, исключением станет реставрация самого объекта охраны, соответствующий документ готовится, сообщил мэр города Сергей Собянин и призвал не доходить до абсурда в охране памятников.

Он сказал это на встрече с жителями Центрального административного округа столицы, фрагменты видеозаписи встречи опубликованы в блоге мэра. Участник встречи пожаловался на дороговизну капремонта дома, который признан памятником.

"Недавно был принят федеральный закон, по которому сейчас принимаем соответствующий документ, по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов. Пожалуйста, делайте в обычном режиме, за исключением самого объекта охраны в этом доме", - сказал Собянин.

По его словам, власти Москвы выступают за сохранение памятников архитектуры, но так, чтобы это не "доходило до абсурда".

Он уточнил, что в любом таком доме есть объекты охраны, а есть все остальное и "объектом охраны в доме бывает лестница или конек красивый, а не весь дом, и для того, чтобы ремонтировать в этом доме не надо делать какую-то сложную экспертизу".

Сергей Собянин Москва ЦАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Украинские беспилотники в Москве. Что известно к этому часу

Атака беспилотников на Москву

Движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановлено

В Москве к четвергу потеплеет до плюс 31 градуса

Атака беспилотников на Москву

На Комсомольском проспекте в Москве в результате взрыва БПЛА выбито несколько окон

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"
Атака беспилотников на Москву

В Москве перекрыли проспект Лихачева

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о предотвращении удара двумя БПЛА по столичным объектам

Атака беспилотников на Москву

Беспилотники попали в два нежилых здания в Москве

Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в СИЗО "Лефортово"

Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в СИЗО "Лефортово"

В СКР заявили о допросе руководства и сотрудников ТЦ "Времена года" после гибели людей

В СКР заявили о допросе руководства и сотрудников ТЦ "Времена года" после гибели людей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });