В МИД РФ заявили, что африканское направление должно стать стратегическим для России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Африканский континент обретает все большую субъектность в международных отношениях, Россия выступает за равноправные взаимовыгодные отношения со странами Африки, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума "Россия – Африка" Олег Озеров.

Выступая на конференции "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире", организованной дискуссионным клубом "Валдай", он заявил, что руководство страны делает все необходимое для того, "чтобы африканское направление стало одним из стратегических и прорывных" для российской внешней политики.

"Сегодня мы становимся свидетелями переформатирования всего международного пространства. Это процесс объективный, он не связан с какими-то локальными событиями. В рамках этого процесса совершенно очевидным образом идет укрепление и возвышение африканского полюса, всего африканского континента, который укрепляет свои позиции и на международной арене в политическом смысле, и на региональном уровне", - сказал Озеров.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия видит консолидацию усилий африканских государств по нахождению решений внутренних конфликтных ситуаций на континенте, а также то, что африканский континент обретает "все большую субъектность, уже говорит своим голосом".

По его словам, Россия не занимается ослаблением связей африканских стран и Европы, а помогает им обрести свою субъектность и суверенитет, обеспечить возможность того, чтобы Африка была одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

Россия выступает за равноправные взаимовыгодные отношения с африканскими странами, эти отношения представляют интерес как для России – несмотря на то, что страны Африки производят всего 3 процента глобального ВВП, у них огромный потенциал – так и для самих государств, для них это сотрудничество может послужить толчком к развитию, добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

В свою очередь, научный сотрудник Института панафриканской мысли и диалога Микатекисо Кубайи (ЮАР) отметил, что "Африка, безусловно, настаивает на том, что у нас есть своя роль в глобальных отношениях, поэтому должны произойти какие-то изменения в этих отношениях".

"БРИКС выступает как инструмент достижения этой цели", - убежден он.

По словам ученого, "БРИКС позволяет глобальному Югу и Африке убедиться в том, что ситуация может быть другой, что люди могу свободно торговать друг с другом, без каких-либо ограничений, которые мы наблюдали раньше". "Вот, что дает БРИКС всему миру – возможность чего-то другого", - подчеркнул Кубайи.

Отвечая на вопрос, что может дать Африка БРИКС, эксперт сказал: "Что Африка может дать БРИКС? Что Африка может дать России? Африка дает рынок. У нас образованное население, которое готово покупать продукцию, которое готово принимать участие в исследованиях, инновациях".

"Мы – молодой континент. И мы можем многое предложить миру", - заключил он.

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев в ходе своего выступления отметил, что "несомненно, африканский континент, отдельные страны Африки стремительно идут к тому, чтобы занимать свое значительное место в новом многополярном мире".

Отметив нынешние непростые отношения России и Запада, Тимофеев подчеркнул, что когда "наши отношения с Западом пошли по нисходящей, и наш интерес к африканскому континенту пошел вверх".

"Не думаю, что здесь есть жесткая корреляция, так складываются обстоятельства, но тем не менее мы видим, что кризис в отношениях с Западом стимулирует наше движение на юг, наше движение на восток. И развитие отношений России со странами африканского континента становится одним из наших приоритетов", - сказал Тимофеев.

"Для России сейчас движение в Африку становится приоритетом. И эта государственная воля тянет за собой и активность гражданского общества, и активность бизнеса", - отметил он.

Говоря о том, какой интерес для стран Африки в развитии бизнеса с Россией, Тимофеев сказал, что Москва "может представить внешнюю политику как инвестиционный портфель": "У нас в инвестиционном портфеле могут быть акции, облигации, валюта. Но в каждом инвестиционном портфеле есть какой-то страховочный актив: это может быть золото, недвижимость, то есть какой-то очень надежный, несгораемый актив. Так вот Россия для стран Африки в их внешнеполитическом инвестиционном портфеле это тот самый страховочный актив".

По его словам, такой страховочный актив не занимает доминирующих позиций портфеля, "но в случае какого-то кризиса именно он спасает инвестора".

"Что Россия может предложить? Если говорить коротко - суверенитет", - резюмировал он.