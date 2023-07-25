В Кремле осудили попытки Запада заставить страны Африки отказаться от саммита в Петербурге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Попытки США и ряда других западных стран оказать давление на африканские государства с целью вынудить их отказаться от участия в саммите России-Африка заслуживают осуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор. Другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите, - сказал он на брифинге. - Такая линия США, Франции и других государств должна осуждаться, она заслуживает осуждения".

По его словам, тем самым западные страны "не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров и для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, и для обсуждения актуальных тем".

Президент Владимир Путин продолжает активную подготовку к саммиту, первые мероприятия которого начнутся уже 26 июля.

"До конца недели чрезвычайно загруженные дни. Это и многосторонние мероприятия в рамках саммита, и двусторонние встречи, коих будет очень много", - сказал Песков.

"Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами и еще раз продолжить разговор по "зерновой сделке", которая сейчас прекратила свое действие, - о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены", - сказал он.

Пескова попросили прокомментировать совет руководителям петербургских предприятий и организаций перевести сотрудников на удаленку в дни проведения саммита "Россия - Африка" 26-28 июля.

"Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Мы знаем, что это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума", - ответил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что во время проведения саммита в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей. "Это и затруднение дорожного движения, определенные неудобства для горожан", - сказал Песков.

Он напомнил, что Петербург всегда славился своей гостеприимностью, а рекомендация об удаленке была высказана, чтобы минимизировать горожанам определенный дискомфорт.